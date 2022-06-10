إسلام آباد 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسوقعت باكستان وكوريا الجنوبية تمويلاً طويل الأجل، يصل إلى مليار دولار لدعم التنمية الاقتصادية في باكستان .وقع الاتفاقية من الجانب الباكستاني وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية ميان أسد الدين، وعن الجانب الكوري الجنوبي سفيرها لدى باكستان سوه سانجبيو.وأفادت وزارة الشؤون الاقتصادية الباكستانية في بيان اليوم، أنه بموجب الاتفاقية ستقدم كوريا الجنوبية مليار دولار بشروط ميسرة لمدة خمس سنوات لتمويل المشاريع التي تهدف إلى النهوض الاجتماعي والاقتصادي في باكستان، بما في ذلك مشاريع تكنولوجيا المعلومات والصحة والاتصالات والزراعة والطاقة في باكستان.// انتهى //19:06ت م0064