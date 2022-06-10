الأمم المتحدة 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنه على الرغم من انخفاض عدد حالات عبور المهاجرين واللاجئين عبر البحر المتوسط نحو أوروبا، إلا أن عدد الضحايا شهد ارتفاعا حادا، محذرة من التجارب والمخاطر المروّعة التي يواجهها العابرون، وداعية الدول إلى اتخاذ تدابير لحمايتهم .وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو في المؤتمر الصحفي اليومي أنه في عام 2021 تم الإبلاغ عن 123,300 حالة عبور فردية، وفي عام 2020 تم الإبلاغ عن 95,800، بينما كان في عام 2018 عدد حالات الإبلاغ 141,500 .وأضافت أنه خلال رحلاتهم لا يملك اللاجئون والمهاجرون سوى خيارات قليلة كالاعتماد على المهرّبين للعبور مما يعرّضهم للانتهاكات بشكل كبير، داعية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع الوفيات وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يضطلعون في هذه الرحلات.// انتهى //19:27ت م0065