سيول 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واس11التقى صاحبُ السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، في مقر شركة إس إم إنترتينمت للترفيه (SM Entertainment)، بمؤسس الشركة سو مان لي،وذلك ضمن زِيارَتِه جمهوريةَ كوريا خلال المدة من 8 إلى 9 يونيو الجاري لتعزيز التعاون القائم مع الجهات الثقافية الكورية.واستعرض سُمُوُّهُ مع سو مان لي أوجهَ التعاونِ المشتركِ في المجالات الثقافية ومنها؛التعليم والتدريب الموسيقي. وإقامة الفعاليات والمهرجانات الموسيقية، وتعزيز الإنتاج الموسيقي المشترك .حضر اللقاء من الجانب السعودي معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بالوزارة راكان بن إبراهيم الطوق، والرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الموسيقى سلطان البازعي، والرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله آل عياف، والرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محمد التركي .// انتهى //20:29ت م0068