اقتصادي / بورصةُ المغربِ تغلقُ على انخفاض
الجمعة 1443/11/11 هـ الموافق 2022/06/10 م واس
الرباط 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واس
أغْلَقَتِ البورصةُ المغربيةُ - اليوم- على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 0.37 %، مسجلاً 12.564,76 نقطة.
وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.23 % ليستقر عند 1.024,47 نقطة، فيما تراجعَ المؤشرُ المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.53 % مسجلاً 943,62 نقطة.
وبلغَ الحجمُ الإجمالي للتداولات ما مجموعه 137,64 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 137,64 مليار درهم مغربي.
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