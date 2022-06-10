الرباط 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسأغْلَقَتِ البورصةُ المغربيةُ - اليوم- على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 0.37 %، مسجلاً 12.564,76 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.23 % ليستقر عند 1.024,47 نقطة، فيما تراجعَ المؤشرُ المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.53 % مسجلاً 943,62 نقطة.وبلغَ الحجمُ الإجمالي للتداولات ما مجموعه 137,64 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 137,64 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:53ت م0069