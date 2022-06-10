واشنطن 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسالتقى وزيرُ الدفاعِ الأمريكي لويد أوستن - اليوم ،على هامش القمة التاسعة عشرة لأمن آسيا للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية- بوزير الدفاع السنغافوري الدكتور نج إنغ هين.وناقشَ الجانبانِ خلال اللقاء الجهودَ المبذولةَ لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك الفضاء الإلكتروني،إلى جانب التأكيد على الالتزام المشترك المتبادل في العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وسنغافورة، ودعم الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.// انتهى //20:53ت م0070