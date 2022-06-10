الرياض 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسيلتقي المنتخبُ الوطني الأول لكرة قدم الصالات-غدًا-بنظيره المنتخب العُماني، على صالة نادي النصر الكويتي، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، في مباراة نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال المقامة في دولة الكويت.وأنهى أخضرُ الصالاتِ، تحضيراتِه للمباراة بإجراء حصة تدريبية على صالة نادي كاظمة الكويتي، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي بدأها بتمارين اللياقة، ثم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات، ورسم الخطة التي سينتهجها في المباراة، لتختتم الحصة بإقامة مناورة على كامل الصالة، طَبَّقَ خلالها اللاعبون الجُمَلَ الفنيةَ التي تدربوا عليها.يُذكرُ أنَّ المنتخبَ الوطني للصالات، قد تَأَهَّلَ إلى نصف النهائي بعد أن حصد بطاقةَ التَّأَهُّلِ الثانيةَ من المجموعة الأولى بعد فوزه على منتخبي فلسطين والعراق في دور المجموعات.// انتهى //21:33ت م0073