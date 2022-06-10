تونس 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واستَلَقَّى الرئيسُ التونسي قيس سعيِّد رسالةً خطيةً من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبُّون، تتضمن العلاقاتِ الثنائيةِ بين البلدين،وسبلِ دعمِها وتعزيزِها في مختلف المجالات.جاءَ ذلك خلال لقاءِ الرئيسِ التونسي في العاصمة تونس اليوم بوزيرِ الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي سلَّمَهُ الرسالة.كما بُحِثَتْ آفاقُ التعاونِ الثنائي بين البلدين،وسبلِ تعزيزِها في مختلف المجالات، إلى جانب آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى//21:43ت م0074