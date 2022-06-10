‏‎أبها 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسضَبطَتِ القواتُ الخَاصَّةُ للأمن البيئي مقيمَيْن مخالفَيْن لنظام البيئة من الجنسية السودانية؛لبيعهما (24) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مدينة أبها بمنطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.‏‎ وأكَّدَتِ القواتُ الخَاصَّةُ للأمن البيئي أنَّ عقوبةَ بيعِ الحطبَ المحلي غرامةٌ تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًّة على الإبلاغ عن أي حالات تمثلُ اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //21:57ت م0075