الرياض 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسعاودَ المنتخبُ الوطنيُّ تحت 23 عامًا اليوم تدريباتِه في العاصمة الأوزبكية طشقند، بعد فوزه أمس الخميس على منتخب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.وأجرى "الأخضرُ" مساء اليوم حصتَه التدريبيةَ في الصالة الرياضية بمقرِّ سكن البعثة في طشقند، أدى خلالها اللاعبون مرانًا استرجاعيًّا.ويواصلُ المنتخبُ الوطنيُّ في تمام السابعة من مساء غدٍ السبت تدريباتِه على ملعب كيباري في طشقند؛تحضيرًا لمواجهة منتخب فيتنام ضمن الدور ربع النهائي من كأس آسيا بعد غدٍ الأحد.من جهة أخرى،التحق اللاعبان حسَّان التمبكتي وفراس البريكان صباح اليوم الجمعة ببعثة المنتخب الوطني تحت 23 عامًا في أوزبكستان، بعد اختتام معسكر المنتخب الوطني الأول في إسبانيا.يُذكرُ أنَّ "الأخضرَ" تَأَهَّلَ متصدرًا مجموعتَه "الرابعة" برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان الذي جاء ثانيًا، في حين جاءَ منتخبُ الإماراتِ ثالثًا برصيد 3 نقاط،ويتذيلُ منتخبُ طاجيكستان ترتيب المجموعة دون أي نقاط.// انتهى //22:02ت م0078