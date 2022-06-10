الرياض 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واساِخْتَتَمَتْ لجنةُ الحُكَّامِ الرئيسيةُ في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الاجتماعَ الدوري الثامنَ والأخيرَ لهذا الموسم لحكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي أقيم في الرياض الاثنين الماضي.واشْتَمَلَتِ الدورةُ على جزئين (نظري وعملي)،حيث أُقيمَ الجانبُ النظريُّ خلال الفترة الصباحية التي شَهِدَتْ محاضراتٍ في قانون كرة القدم،إلى جانب مراجعة الحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولات من 24 إلى 28 بدوري المحترفين.وشَهِدَتِ الفترةُ المسائيةُ من الاجتماع تطبيقاتٍ ميدانيةً على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR،وتمارين لياقية،بحضور رئيس اللجنة مانويل نافارو،ومدير دائرة التحكيم الأوزبكي فرهاد عبدالله، والمشرف على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لحكام دوري يلو للمحترفين الأسترالي هاكان أناز.وحَاضَرَ في الدورة الصربي ميلوراد مازيتشي رئيسُ لجنةِ الحُكَّامِ في قبرص، وأخصائي تحليل السلوك الإسباني خوسيه سانشيز، ومدربُ اللياقة الأرجنتيني أليخو بيريز، كما شهدت حضورَ مديرِ دائرةَ الحُكَّامِ في تايلاند،و3 حُكَّامٍ من الدولة ذاتها، ومدرب لتقنية الفيديو VAR و3 حُكَّامٍ من سلطنة عُمان،بالإضافة إلى مدرب لتقنية الفيديو VAR من أوزبكستان.// انتهى //22:09ت م0080