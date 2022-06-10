سياسي / وزيرُ الدفاعِ الأمريكي يلتقي بوزراءِ دفاعِ دولِ جنوبِ شرقِ آسيا
الجمعة 1443/11/11 هـ الموافق 2022/06/10 م واس
واشنطن 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واس
التقى وزيرُ الدفاعِ الأمريكي لويد أوستن - اليوم في سنغافورة على هامش القمة التاسعة عشرة لأمن آسيا للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية- بوزراءِ دفاعِ دولِ جنوبِ شرقِ آسيا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام.
وناقشَت الأطرافُ سبلَ تعميقِ التعاونِ لمواجهة تحديات الأمن الإقليمي،إلى جانب بحثِ فرص زيادة التعاون الأمني البحري مع دول جنوب شرق آسيا.
//انتهى//
22:13ت م
0081