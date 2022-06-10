واشنطن 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسالتقى وزيرُ الدفاعِ الأمريكي لويد أوستن - اليوم في سنغافورة على هامش القمة التاسعة عشرة لأمن آسيا للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية- بوزراءِ دفاعِ دولِ جنوبِ شرقِ آسيا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام.وناقشَت الأطرافُ سبلَ تعميقِ التعاونِ لمواجهة تحديات الأمن الإقليمي،إلى جانب بحثِ فرص زيادة التعاون الأمني ​​البحري مع دول جنوب شرق آسيا.//انتهى//22:13ت م0081