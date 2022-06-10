إسلام آباد 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسنَظَّمَ رئيسُ مجلسِ الشيوخِ الباكستاني السيناتور صادق سنجراني - اليوم - مظاهرةً مع أعضاء المجلس من مختلف الأحزاب السياسية أمام مقر السفارة الهندية في العاصمة إسلام آباد؛للتعبير عن استنكارهم التصريحاتِ للمتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي المسيئةِ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.وقال سنجراني في تصريح له:إنَّ المسلمين في جميع أنحاء العالم مستعدون للتضحية بكل شيء من أجل حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى أن التصريحات المسيئة أثارت مشاعرَ المسلمين حول العالم، وتستحقُ الإدانةَ والاستنكار.وحَمَلَ أعضاءُ مجلسِ الشيوخِ الباكستاني لافتاتٍ تحملُ شعاراتِ استنكارٍ وتطالبُ الهندَ بمعاقبة المسئولين عن تلك التصريحات المسيئة.من جهة أخرى،شَهِدَتْ مدنٌ باكستانيةٌ عدةَ مظاهراتٍ مماثلةٍ ضد التصريحات المسيئة، شاركَ فيها الآلافُ من عامَّةِ الشعبِ الباكستاني، معربين عن رفضهم التصريحاتِ المسيئةَ....// انتهى//22:36ت م0082