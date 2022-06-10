نيويورك 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 879.80 نقطة إلى 2.73% ليغلق عند 31392.99 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 116.99 نقطة إلى 2.91% إلى 3900.83 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 414.21 نقطة إلى 3.52% إلى 11340.02 نقطة.// انتهى //23:27ت م0084