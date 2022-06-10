جدة 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسواصلت حديقة الأمير ماجد فعالياتها الثقافية اليوم، ضمن برامج موسم جدة 2022 للثقافات الأسبوعية، حيث أقيمت "الليلة الفلبينية" وسط حضور كبير من الزوار .وقدّم المشاركون في العروض الفنية ألواناً مختلفة تعبر عن الثقافة الفلبينية؛ وسط حضورٍ كبير على مسرح الفعاليات، كما قدمت العديد من الفقرات الاستعراضية والترفيهية المتنوعة التي تفاعل معها الجمهور.واستمتع الزوار بعروض الثقافة الفلبينية وهي تؤدي فقراتها الفلكلورية الشعبية، إضافة إلى الخدمات المقدمة داخل الحديقة من مطاعم، ومتاجر، ومناطق عروض، وفعاليات أضفت أجواءً من الفرح والبهجة على وجوه الزوار، والأسر والأطفال من مختلف الجنسيات.وتستقبل حديقة الأمير ماجد زوارها يومياً بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية المشوقة، كما تتكامل فيها الخدمات والتجهيزات التي تضم العديد من المتاجر ونافورة راقصة، إلى جانب منطقة عروض وألعاب تمنح الزوار رحلة عائلية مشوقة.وكانت حديقة الأمير ماجد قد شهدت ‏العديد من الفعاليات الثقافية المختلفة؛ شملت الثقافة البنجلاديشية، والثقافة الباكستانية، والثقافة الهندية، واختتمت بالثقافة الفلبينية.يذكر أن حديقة الأمير ماجد ستواصل فعالياتها اليومية طيلة أيام الموسم، كما ستقدم العديد من العروض المميزة والتي ستحتضنها الحديقة خلال الأيام القادمة.//انتهى//23:35ت م0085