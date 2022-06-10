إسلام آباد 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واساتفقت باكستان وإندونيسيا على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في شتى المجالات.جاء ذلك خلال محادثات هاتفية جرت اليوم بين رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى//23:37ت م0086