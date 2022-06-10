تونس 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الجمعة، بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش، التي تزور تونس حالياً.وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء، موقف بلاده الثابت من الأوضاع في ليبيا والقائم على دعم الحل السلمي الليبي-الليبي بعيداً عن التدخلات الخارجية.وأعرب عن استعداد بلاده الدائم للوقوف إلى جانب الأشقاء في ليبيا لدعم جهودهم من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تمكّن الشعب الليبي من التفرّغ لجهود التنمية والإعمار.وقدّمت وزيرة الخارجية الليبية من جانبها عرضاً حول آخر التطورات في بلادها، والجهود المبذولة من أجل إرساء حوار حقيقي جامع يمهّد لخطوات سياسية قادمة ويحمي البلاد من مخاطر التقسيم والتدخل الخارجي.// انتهى //00:07ت م0001