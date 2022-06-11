الرباط 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مساء الجمعة، برئيسة مجلس الشيوخ المكسيكية أولغا سانتشيز كورديرو، التي تزور الرباط حالياً.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف مجالات، إضافة إلى العمل على تسهيل التعاون بين القارتين الأفريقية والأمريكية الجنوبية.// انتهى //01:15ت م0004