عواصم 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسخطف منتخب فرنسا تعادلا ثمينا من نظيره النمساوي بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.وتقدم منتخب النمسا بهدف عن طريق أندرياس وايمان في الدقيقة (37)، قبل أن يخطف كيليان مبابي هدفا ثمينا لفرنسا في الدقيقة (87).وبهذه النتيجة، اشتعلت حسابات المجموعة، وبات منتخب فرنسا مهددا بالخروج بعد أن بقي في المركز الأخير بنقطتين، فيما رفع منتخب النمسا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بينما بقي منتخب الدنمارك متصدرا الترتيب بست نقاط رغم خسارته أمام كرواتيا بهدف سجله ماريو باساليتش في الدقيقة (69) ليرفع الفائز رصيده إلى أربع نقاط.ومن جهته عزز منتخب لاتفيا صدارته للمجموعة الأولى بالمستوى الرابع، بعد فوزه على مضيفه منتخب مولدوفا بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجلها فلاديسلاف جوتكوفيكس في الدقيقتين (19 و60)، يانس إيكوانيخس (26 و75)، بينما سجل لمولدوفا يون نكوليسكو (5) من ركلة جزاء، ونكيتا موتبان (64).ورفع منتخب لاتفيا رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق أربع نقاط عن منتخب مولدوفا صاحب المركز الثاني.وفي المجموعة ذاتها، فاز منتخب أندورا على ضيفه ليختنشتاين بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث فيما يبقى منتخب ليختنشتاين في آخر الترتيب دون رصيد.وسجل هدفي منتخب أندورا، خوردي ألايز في الدقيقة (78) من ركلة جزاء، وروبيو (82)، بينما سجل هدف ليختنشتاين ليفيو ماير(90).ولحساب المجموعة الثالثة للمستوى الثالث، فاز منتخب سلوفاكيا على مضيفه منتخب أذربيجان بهدف لصفر، سجله فلاديمير فايس في الدقيقة (81)، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد منتخب اذربيجان عند نقطة واحدة.وحافظ منتخب كازاخستان على صدارة ترتيب المجموعة ذاتها عقب تعادله مع مضيفه منتخب بيلاروسيا بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ستاد "كارديوردي" في صربيا.سجل هدف كازاخستان أبات أيمبيتوف في الدقيقة (13) وتعادل منتخب بيلاروسيا عن طريق فلاديسلاف مالكيفيتش (84)، لترفع كازاخستان رصيدها إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، كما رفع منتخب بيلاروسيا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.// انتهى //02:03ت م0005