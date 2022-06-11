المدينة المنورة 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل .وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها ارتفاعا للأمواج وتدنيا في مدى الرؤية وارتفاعا في درجات الحرارة تصل إلى 48 درجة أو أكثر، تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء .// انتهى //06:53ت م0011