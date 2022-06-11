المدينة المنورة 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واستنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة غدا دورة بعنوان " أساسيات علم الهندسة الصوتية " يقدمها المدرب والمستشار المهندس نور الدين نوري وذلك بمقر الجمعية بالمدينة المنورة .وتتناول الدورة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ، عددا من المحاور في علم الصوت والهندسة الصوتية ( الآلات الموسيقية وعلاقتها بالهندسة الصوتية ) وأساسيات تصميم النظام الصوتي والهندسة الصوتية للحفلات الحية، وأساسيات الهندسة الصوتية للاستديوهات وتصميمها، وفكرة عامة عن الهندسة الصوتية للسينما ( تسجيل ومؤثرات صوتية وميكس ) .// انتهى //07:00ت م0012