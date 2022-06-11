المدينة المنورة 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسنظمت جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع لقاءً حواريًا بعنوان " الفرص والتحديات في ريادة الأعمال " قدمه المستثمر ورائد الأعمال صالح خالد الخلف وذلك بقاعة نماء المنورة بالمدينة المنورة .واستعرض الخلف في اللقاء الذي يأتي ضمن مشروع "ملهمون لنشر ثقافة العمل الحر"، تجربته في ريادة الأعمال والاستثمارات المستقبلية في المدينة المنورة وبعض التجارب لمشاريع ناجحة وكيفية تخطي الصعوبات التي قد تواجه المستثمر ، كما قدم مجموعة من النصائح التي تفيد رائد الأعمال وأهمية اطلاعه على كل جيد حتى يتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية .// انتهى //07:22ت م0013