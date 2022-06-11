القاهرة 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مشروع القرار الذي قدمته مصر لمنظمة التجارة العالمية حول تعزيز استجابة المنظمة لتحديات الأمن الغذائي فى الدول النامية المستوردة للغذاء والدول الأقل نموًا.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطينيين ومتضامنين أجانب خلال احتجاجات ضد الاستيطان.ونشرت صحف السبت تأكيد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية هو بتصويت الليبيين فى انتخابات شفافة وشاملة‪.‬‬‬وأشارت إلى ترحيب وزارة الخارجية السودانية، بالبيان الصادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول السودان، الداعم لحل الأزمة، وتثمينها جهود الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية لتيسير إيجاد حل للأزمة السياسية فى البلاد.وسلطت صحف القاهرة في متفرقات أخرى الضوء على مطالبة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، المغتربين الصوماليين والمجتمع الدولي المساعدة في درء المجاعة التي تهدد بلاده المنكوبة بالجفاف.// انتهى //09:13ت م0014