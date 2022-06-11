بكين 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واستعهّد وزراء الاقتصاد والتجارة في دول "بريكس" بتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والاستثمار التجاري والتنمية المستدامة، وسلسلة التوريد وآليات التجارة متعددة الأطراف.وذكرت وزارة التجارة الصينية حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الاجتماع الثاني عشر لوزراء الاقتصاد والتجارة بدول "بريكس" - الذي عُقد الخميس الماضي عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو - وافق على بيان مشترك وعدد من المقترحات وأطر العمل في هذه المجالات ذات الصلة للتحضير لقمة "بريكس" الرابعة عشرة.ويضم "بريكس" الأسواق الناشئة لدول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا.// انتهى //10:07ت م0015