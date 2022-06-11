تونس 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم خبر تلقي الرئيسُ التونسي قيس سعيِّد رسالةً خطيةً من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبُّون، تتضمن العلاقاتِ الثنائيةِ بين البلدين، وسبلِ دعمِها وتعزيزِها في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن ذلك جاءَ خلال لقاءِ الرئيسِ التونسي بوزيرِ الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي سلَّمَهُ الرسالة.وتطرقت إلى لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش، التي تزور تونس حالياً ، ونقلت تأكيد الرئيس التونسي خلال اللقاء، موقف بلاده الثابت من الأوضاع في ليبيا والقائم على دعم الحل السلمي الليبي-الليبي بعيداً عن التدخلات الخارجية، فيما قدّمت وزيرة الخارجية الليبية عرضاً حول آخر التطورات في بلادها، والجهود المبذولة من أجل إرساء الحوار.وتناقلت صحف السبت إعلان مدير المركز الإعلامي التابع للبرلمان الليبي عبد الحميد الصافي عن بحث المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، آخر تطورات الملف الليبي وتقييم الجهود المبذولة من الأطراف المحلية والدولية والأمم المتحدة لإنجاح المسار الدستوري من أجل بلوغ قاعدة دستورية توافقية للانتخابات في أقرب وقت ممكن.وتطرقت صحف تونس إلى إعلان شرطة ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة أن مسلحا أطلق النار في مصنع شمالي الولاية، مما أسفر عن مقتل نحو ثلاثة أشخاص .// انتهى //10:13ت م0016