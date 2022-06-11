الرباط 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بمباحثات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس بالرباط، مع وفد من أعضاء مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، لتقوية الشراكة بين الجانبين، وبحث التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية الراهنة.وتطرقت إلى أعمال المؤتمر الدولي لحوار الأديان الذي عقد أمس بمدينة طنجة المغربية، لمناقشة عدد من القضايا الملحة ذات العلاقة بالتعايش بين الأديان والحوار بين الثقافات.وتناقلت صحف السبت دعوة الاتحاد الأوروبي للسلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في قرارها القاضي بتعليق معاهدة تعاون تربطها مع إسبانيا.وعرجت على مطالبة برلين ولندن وباريس في بيان مشترك إيران، بإنهاء التصعيد النووي والقبول بشكل عاجل بالتسوية المطروحة منذ مارس لإحياء الاتفاق النووي للعام 2015.وتناولت الانتخابات البرلمانية التي ستجرى غدًا بفرنسا لتجديد أعضاء الجمعية الوطنية، بعد شهر ونصف من إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون لولاية رئاسية ثانية.ونشرت صحف المغرب توقعات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أن يرتفع الانفاق الدولي بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية هذا العام، بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.// انتهى //10:32ت م0017