بكين 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسانخفضت الخسائر الاقتصادية للصين جرّاء الكوارث الطبيعية بنسبة 36 في المئة، لتصل إلى 7.76 مليار يوان (حوالي 1.16 مليار دولار أمريكي) خلال شهر مايو الماضي، مقارنةً بنفس الفترة على مدى السنوات الخمس الماضية.وأفادت وزارة إدارة الطوارئ الصينية أنه في شهر مايو الماضي كانت الفيضانات وعواصف البَرَد، الكارثتين الطبيعيتين الرئيستين في الصين، بينما حدثت حالات الجفاف، والصقيع، والزلازل وحرائق الغابات بدرجات متفاوتة، مشيرة إلى تضرر نحو 6 ملايين شخص من الكوارث الطبيعية في شهر مايو، مع مقتل أو فقدان 49 شخصاً، بينما تم إجلاء 92 ألف شخص، في حين انهار أكثر من ألف منزل، وتضرر 552500 هكتار من الأراضي الزراعية جراء الكوارث الطبيعية.// انتهى //10:43ت م0018