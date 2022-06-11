إسلام آباد 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم عرض الحكومة ميزانية السنة المالية الجديدة بقيمة 9.5 تريليون روبية، وتأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأن الميزانية الجديدة ستخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية.وسلطت الضوء على الاحتجاجات التي شهدتها المدن الباكستانية ضد تصريحات مسؤولين في الحزب الحاكم الهندي التي تضمنت الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى اتفاق باكستان وإندونيسيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتوقيع باكستان اتفاق مع كوريا الجنوبية للحصول على قرض ميسر بقيمة مليار دولار لدعم قطاع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.وتناولت صحف باكستان في الشأن الإقليمي والدولي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحذير الخبراء من إمكانية انتشار جوائح جديدة حيوانية المنشأ، وأزمة الأمن الغذائي التي تواجهها العديد من البلدان.// انتهى //11:14ت م0020