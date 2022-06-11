القاهرة 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسربحت البورصة المصرية 14.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليصل إجمالي رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 673.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 2.1%.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 2.28%، مسجلاً 10235.43 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 7% ، ليصل إلى 1857.51 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً الذي أضاف 6% إلى قيمته، ليغلق عند مستوى 2765.13 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية 11.8 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 2.297 مليار ورقة مُنَفّذة على 158 ألف عملية، خلال الأسبوع الماضي.// انتهى //12:54ت م0021