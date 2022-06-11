بغداد 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسقبضت قوات الأمن العراقية اليوم على إرهابيين اثنين في العاصمة العراقية بغداد.وأفادت خلية الإعلام الأمني، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أنه بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، ، تستمر القوات الأمنية بملاحقة ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي وعناصر الجريمة المنظمة وتجار ومروجي المواد المخدرة من خلال تنفيذ أوامر القبض القضائية، مشيرة إلى أن العمليات الأمنية أسفرت عن القبض على متهمين اثنين بالإرهاب خلال رصد تحركاتهما ووجودهما ضمن منطقتي (المحمودية ، سيطرة بوابة الراشدية).وأضاف البيان أن العمليات أسفرت أيضًا عن القبض على أربع عصابات لترويج وتجارة المواد المخدرة في مناطق (الراشدية ، الشيشان، الأعظمية ، الشرطة الخامسة ، حي اسيا) ومصادرة ما بحوزتهم ، مبينًا أنه تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم.// انتهى //13:32ت م0023