القاهرة 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسيعقد فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب اجتماعًا استثنائيًا غدًا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة رئيس الفريق العقيد أحمد الزهران، وبمشاركة خبراء من الوزارات المعنية في الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.وأفاد مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب الوزير مفوض ياسر عبد المنعم في تصريح اليوم، بأن الاجتماع سيناقش على مدى 3 أيام سُبل تطوير عمل فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب؛ بما يتماشى مع التحديات الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب، كما سيتم عرض مقترحات ومرئيات الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية لتطوير عمل الفريق.// انتهى //13:35ت م0024