الرياض 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسيواصل مجلس الشورى أعمال عقد جلساته العادية التاسعة والثلاثين والأربعين والحادية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة ويناقش فيها عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، تتضمن تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية، ومشاريع أنظمة، كما سيصدر المجلس عددًا من القرارات خلال هذه الجلسات.وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، التي يعقدها المجلس الاثنين القادم يستهل المجلس الجلسة بمناقشة تقريرٍ تقدمه لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1442 / 1443 هـ ، كما سيناقش المجلس تقريرًا آخر مقدم من ذات اللجنة بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه.من جانب آخر تقدم لجنة التجارة والاستثمار تقريرها بشأن مشروع نظام الشركات لمناقشته تحت قبة المجلس، كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.وعلى صعيد التقارير السنوية للجهات الحكومية يستعرض المجلس خلال ذات الجلسة تقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقارير السنوية لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1442 / 1443هـ.وضمن الموضوعات المدرجة على ذات الجلسة يناقش المجلس تقاريرًا أخرى تقدمها لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقارير السنوية للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1442 / 1443هـ، فيما تقدم لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1442 / 1443هـ، لمناقشته أمام المجلس.وسيصوت المجلس خلال الجلسة على ما تضمنته وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء آرائهم في التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1442 / 1443هـ، وتوصياتها المقدمة، كما يصوت المجلس على التوصيات الواردة في وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442 / 1443هـ.وفيما يتعلق بجلسة المجلس العادية الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي يعقدها الثلاثاء المقبل يناقش المجلس خلالها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام الخطوط الحديدية.وخلال ذات الجلسة تستعرض لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقاريرها بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للترفيه، ودارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1442 / 1443هـ، لمناقشتها من قبل أعضاء المجلس، كما تقدم لجنة الحج والإسكان والخدمات تقاريرها بشأن التقارير السنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار للعام المالي 1442 / 1443هـ.ويناقش المجلس خلال الجلسة تقارير أخرى تقدمها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للنقل، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع المعلومات للعام المالي 1442 / 1443هـ.وسيصوت المجلس خلال الجلسة على التوصيات التي تقدمها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1442 / 1443هـ، كما سيصوت على التوصيات الواردة في وجهتي نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقارير السنوية للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، والمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1442 / 1443هـ.وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي يعقدها المجلس الأربعاء المقبل يستهلها المجلس بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1442 / 1443هـ.وسوف تقدم لجنة التعليم والبحث العلمي تقاريرها المتعلقة بالتقارير السنوية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1442 / 1443هـ، لمناقشتها من لدن أعضاء المجلس، فيما تقدم لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرها بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1442 / 1443هـ.ويناقش المجلس في ذات الجلسة ما تضمنه تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1442 / 1443هـ، وما جاء في تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1442 / 1443هـ.كما تقدم لجنة المياه والزراعة والبيئة تقاريرها بشأن التقارير السنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1442 / 1443هـ، كما سيصوت المجلس خلال الجلسة على التوصيات الواردة في وجهة نظر ذات اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1442 / 1443هـ.كما سيصدر المجلس قراره خلال الجلسة بشأن التوصيات الواردة في وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1442 / 1443هـ.ويصوت المجلس في قرارٍ آخر على ما ورد في وجهتي نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقارير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1442 / 1443هـكما تتضمن جداول أعمال جلسات المجلس الأسبوع المقبل عددًا من مذكرات التعاون والتفاهم والاتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الصديقة والشقيقية في عدد من المجالات.// انتهى //13:44ت م0025