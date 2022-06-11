سكاكا 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، غداً 7 مشروعات مائية وبيئية تخدم عددًا من مدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها، بتكلفة إجمالية تجاوزت 111 مليون ريال، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي.وتعكس هذه المشروعات التي جرى تنفيذها وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، سير منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفق إستراتيجيات وطنية تترجم رؤية المملكة 2030، وتعكس حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله-، على توفير الخدمات في مختلف مناطق المملكة.// انتهى //13:56ت م0026