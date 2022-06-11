عام / اليابان تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا
السبت 1443/11/12 هـ الموافق 2022/06/11 م واس
طوكيو 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واس
سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 ألفًا و351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9 ملايين و42 ألفا و203 إصابات.
وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية أنه جرى تسجيل 15 وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 30 ألفا و896 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 8 ملايين و825 ألفا و673 حالة.
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