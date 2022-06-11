طوكيو 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسسجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 ألفًا و351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9 ملايين و42 ألفا و203 إصابات.وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية أنه جرى تسجيل 15 وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 30 ألفا و896 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 8 ملايين و825 ألفا و673 حالة.// انتهى //13:59ت م0027