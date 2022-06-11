نجران 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسيرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، غداً، حفل خريجي وخريجات التدريب التقني والمهني الموحد بالمنطقة، وتدشين الملتقى التقني للتوظيف 2022، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، وذلك بمقر الكلية التقنية بالمنطقة.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بنجران سعيد آل جبار، أن عدد الخريجين والخريجات يفوق 2000 خريج وخريجة من جميع المنشآت التدريبية ومنشآت التدريب الأهلي لبرامج الدبلوم والبكالوريوس ودبلوم المعاهد الصناعية.وأشار إلى أن الملتقى التقني للتوظيف 2022 المصاحب لحفل الخريجين هذا العام يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل، ويمتد ليومين، تماشياً مع مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لبرامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، لإتاحة التواصل المباشر بين الباحث عن العمل من خريجي المنشآت التدريبية وصاحب العمل، والإسهام في توفير أكبر عدد من فرص العمل للخريجين والخريجات لتعزيز توطين مختلف القطاعات، وتعميق وعي الخريجين بمفاهيم البيئة المهنية والقيم التي تتصل بأخلاقيات سوق العمل.// انتهى //14:46ت م0029