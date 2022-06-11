المدينة المنورة 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكون رياحا نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعيص والمهد وخيبر ، بدأت الساعة ال ١ ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساء .// انتهى //14:47ت م0033