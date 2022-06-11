الباحة 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واستشتهر منطقة الباحة بتنوع منتجاتها من الفواكه على مدار العام وأضحت جزءً من هويتها وتعد من من أهم المناطق الزراعية على مستوى المملكة لما تزخر به من مقومات طبيعية من حيث خصوبة التربة ووفرة المياه الجوفية, علاوة على جريان العديد من الأودية .وبحسب إحصائيات قسم الزراعة بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة فأن منتجات المنطقة من الفواكه تتنوع بحسب فصول السنة , ومن أهمها الرمان التي يبلغ عدد أشجارها 700 ألف شجرة تنتج نحو 30 ألف طن سنويًا من خلال 3000 مزرعة منتشرة في المنطقة ، والعنب الذي يتجاوز 50 ألف شجرة وكذلك اللوز الذي تصل عدد أشجاره إلى 50 ألف ، والمشمش بواقع 10 آلاف شجرة ، والحماط بنحو 30 ألف شجرة ، إلى جانب مزارع ذي عين للموز التي تقع على مساحة تقدر بنحو 71 ألف متر مربع للمسقوي منها في داخل القرية , و200 ألف متر مربع للعثري خارجها ، وتضم تلك المزارع أكثر من 20 ألف شجرة موز يبلغ إنتاجها السنوي أكثر من 72 ألف كيلو، كذلك فواكه الخوخ والزيتون والتفاح والكمثرى والبخارة والحبحب والتين والمانجو المنتشرة في مركز ناوان .كما تشتهر منطقة الباحة بزراعة المحاصيل البعلية التي كان يزرعها الآباء قديماً مثل الحنطة والشعير والذرة في السراة والدخن والسمسم والذرة في تهامة.// انتهى //14:56ت م0034