حجة 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسقدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 4.489 مستفيدًا خلال الفترة من 25 حتى 31 مايو 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 346 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 295 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 78 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 80 مستفيدًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 366 مريضًا، وعيادة الأطفال 109 أفراد، وقسم التوليد 11 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.285 مريضًا، واستفاد من عيادة التغذية العلاجية فردان اثنان، ومن قسم الأشعة 162 مستفيدًا، وراجع قسم المختبر 458 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1.285 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 12 شخصًا.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 478 فردًا، وقسم نقل الدم 8 أشخاص، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //15:10ت م0036