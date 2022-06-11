المهرة 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسواصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.واستقبل المركز خلال شهر مايو الماضي 95 مريضا بينهم 44 مريضا حصلوا على 396 جلسة غسيل كلوي، منها 395 جلسة مجدولة و جلسة إسعافية واحدة ، بينما تلقى 51 مريضا خدمات المعاينة و الفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 64%، ونسبة الإناث 36%، بينما شكلت نسبة النازحين 5%، والمقيمين 94%، وشكلت نسبة اللاجئين 1%.ويأتي ذلك امتدادا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //15:48ت م0037