عدن 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 85 طنا و 98 كيلوغراما من السلال الغذائية في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 900 أسرة محتاجة ومتضررة.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //15:48ت م0038