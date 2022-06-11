تونس 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسعقدت هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي اجتماعًا تحضيريًا لأعضائها برئاسة معالي نائب وزير الداخلية معالي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود.وقد ناقش الاجتماع وفق بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، عددًا من القضايا المهمة، منها تقرير الأمين العام للجائزة عن نشاطات الأمانة العامة خلال الفترة الماضية، وانعكاسات جائحة كورونا على سير الأعمال، وتشكيل اللجان اللازمة لتقييم الأعمال المشاركة، إلى غير ذلك من المسائل التي تهم الجائزة، وأسفر عن جملة من التوصيات.// انتهى //17:05ت م0040