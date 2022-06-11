إسلام آباد 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسأجرى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري مباحثات هاتفية مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدكتور عبدالله شاهد .وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن زرداري بحث مع شاهد التصريحات المسيئة للنبي -صلى الله عليه وسلم - التي صدرت عن اثنين من كبار المسؤولين في الحزب الحاكم الهندي .وأشار زرداري إلى أن هذه التصريحات الاستفزازية التي أطلقها المسؤولان الهنديان بشكل مقصود قد أضرت بشدة مشاعر نحو مليارَيْ مسلم حول العالم، داعياً رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تدارك خطورة هذا التطور المؤسف الذي يعكس تصاعد خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا في الهند .// انتهى //17:10ت م0042