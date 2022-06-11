السيح 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسأعلنت جامعة الأميرِ سطام بن عبدالعزيز بالخرج استقبال طلبات التقديم على الوظائف الصحية الشاغرة في المستشفى الجامعي بمدينة السيح، وفي كلية طب الأسنان بالجامعة بدءًا من الغد، عبر الرابط (https://jobs.psau.edu.sa)، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 17-11-1443ه.ودعت عمادة الموارد البشرية بالجامعة المواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلنة وفق لائحة الوظائف الصحية، والتقدم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف وتسجيل معلوماتهم الشخصية، وإرفاق صور من الوثائق المطلوبة، ليتسنى لهم المشاركة في المسابقة الوظيفية.// انتهى //17:33ت م0044