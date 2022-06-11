القطيف 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسعقدت اللجنة الفنية للمسابقات والبطولات في الاتحاد السعودي لكرة اليد اليوم ورشة عمل مع أندية الدوري الممتاز لدرجتَيْ الناشئين والشباب للموسم الرياضي المقبل 2022-2023م، وذلك في مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.وبدأت ورشة العمل التي رأَسها عضو مجلس إدارة الاتحاد فاخر غاشي، بحضور أعضاء اللجنة الفنية، ومنسوبي الأندية، بتقديم التهنئة للأندية التي شملهم قرار الصعود لمصادف أندية الدوري الممتاز للناشئين، مع تأكيد اهتمام الاتحاد بهذه الفئات.وقُدِّمت خلال الورشة مقترحات الأندية للموسم القادم، وشُرِحت آلية ونظام بطولة الدوري الممتاز للشباب الذي سيستمر كما هو معمول به في الموسم المنصرم، وشُرِحت آلية بطولة الدوري الممتاز للناشئين بنظامه الجديد، وذلك بعد أن زِيدَ عدد الفرق من 10 إلى 16 فريقًا.وأُجرِيَت قرعة الدور التمهيدي من بطولة الدوري الممتاز لدرجة الناشئين، إذ ضمت المجموعة الأولى فرق: (النور – الخليج – الهدى – الوحدة – الابتسام – العمران – الحزم - حراء)، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق: (مضر – الأهلي – القارة – المحيط – الصفا – الترجي – القادسية - الهلال).// انتهى //17:34ت م0046