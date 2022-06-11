القاهرة ١٢ ذو القعدة 1443 هـ الموافق ١١ يونيو 2022 م واسأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعم بلاده لوحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، مشددًا على أن مصر تدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني في جهوده للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام للأزمة اليمنية.وقال الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي عقب مباحثاتهما بالقاهرة اليوم: إن المباحثات تناولت فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمية تضافر كل الجهود وتكثيف العمل المشترك؛ لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، والخليج العربي.وأضاف أن المباحثات تناولت أيضًا خطورة أزمة خزان "صافر" النفطي وما يحمله من تهديدات متعددة الأوجه، وضرورة تضافر الجهود الدولية لحل تلك الأزمة في أسرع وقت ممكن عبر توفير الدعم والتمويل اللازمين للخطة الأممية ذات الصلة.وأشار الرئيس المصري إلى دعم بلاده لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في اليمن وفقًا لمرجعيات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ونتائج المشاورات اليمنية الأخيرة في "الرياض"، برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي من جانبه، أنه أُكِّد خلال المباحثات التعاطي الإيجابي مع كل مساعي السلام بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتين لم تبخلَا في تقديم كل أشكال الدعم والمبادرات لإنهاء معاناة الشعب اليمني.وأضاف أن المباحثات تطرقت إلى المخاطر المحدقة بأمن وسلامة الملاحة الدولية مع زيادة الأنشطة العدائية المدعومة من إيران، عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إضافة إلى ما يمكن أن يمثله انهيار الناقلة "صافر" من كارثة بيئية ستشمل اليمن ومصر وجميع الدول المطلة على البحر الأحمر.// انتهى //18:02ت م0047