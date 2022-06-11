سكاكا 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسباشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف نقل أول حالة إسعافية لمريض يعاني من جلطة في القلب، من موقع المريض إلى معامل القسطرة مباشرة، في أول تفعيل لخدمة نقل مرضى جلطات القلب التي دشنها فرع الهيئة.وورد بلاغ للفرق الإسعافية من غرفة عمليات الهيئة (997) عن وجود شخص في منزله وهو بالعقد الخامس من العمر يعاني من ألم في الصدر وصعوبة في التنفس، وعلى الفور توجهت إليه فرقة إسعافية وأجرت العلامات الحيوية وتخطيط قلب ECG، وأُرسِل للتوجيه الطبي بغرفة العمليات، حيث وجه استشاري الهيئة بالتواصل مع مركز القلب لتجهيز معمل القسطرة القلبية وإدخال المريض إليه مباشرة.وتهدف الخدمة الجديدة إلى إنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية، عبر اختصار الوقت لتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة لمرضى الجلطات والمشتبه بتعرضهم للإصابة بالجلطات القلبية. كما تتضمن الخدمة عمل فرق الهلال الأحمر السعودي بعد وصولها لموقع الحالة ومعاينتها، تخطيط القلب الكهربائي المتقدم، والتواصل مع الطبيب المناوب بالهيئة «التوجيه الطبي» لإطلاعه على وضع الحالة، وأخذ التوجيه بنقل المريض مباشرة إلى معامل القسطرة في مركز القلب بالجوف.وبيَّن المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي أن الخدمة انطلقت بالشراكة مع الشؤون الصحية بالمنطقة ممثلةً بمركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا.// انتهى //18:02ت م0048