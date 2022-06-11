رام الله 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب سميح جمال عمارنة، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل أيام في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.وكان الشاب عمارنة (37 عامًا) قد أصيب بتاريخ 6/2 الجاري بجروح خطيرة، خلال المواجهات العنيفة التي دارت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد، وتفجير منزل منفذ عملية "بني براك" ضياء حمارشة، حيث استشهد خلالها الشاب بلال قبها (24 عامًا)، وأصيب ستة شبان آخرين بالرصاص الحي، وُصِفت جروح ثلاثة منهم بالخطيرة، بينهم إصابة الشاب عمارنة، حيث أُعلِن استشهاده قبل قليل في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.// انتهى //18:03ت م0049