الرياض 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسأقامت أكاديمية التنظيمات الرقمية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامجًا تدريبيًا عن "أساسيات التنظيم"، وذلك بالتعاون مع معهد السياسة التنظيمية في المملكة المتحدة Regulatory Policy Institute (RPI)، بهدف تطوير الكوادر الوطنية والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات لمواكبة التطورات والتوجهات المستقبلية، وتحسين فعالية البيئة التنظيمية في المملكة.وعُرِّف خلال البرنامج بمبادئ وأسس التنظيم وأفضل ممارساته وكيفية مواجهة تحدياته، كما تناول أحدث التجارب والممارسات في إدارة المخاطر التنظيمية، ومناقشة السياسات، بحضور أكثر من 70 مختصًا في التنظيمات من 13 جهة حكومية وخاصة.واختُتِم البرنامج بجلسات تفاعلية أتاحت الفرصة للمشاركين لدراسة حالات من واقع المجال التنظيمي، مع تطبيق الأدوات والممارسات الحديثة التي تناولها البرنامج، ومحاكاة الأدوار التنظيمية، ومقاربة الجوانب القانونية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية.يشار إلى أن برنامج "أساسيات التنظيم" يأتي ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها أكاديمية التنظيمات الرقمية بالشراكة مع مؤسسات دولية رائدة، وتسعى الهيئة من خلالها إلى تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية في القطاع، عبر الارتقاء بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى آفاق جديدة، وتمكين تحول المملكة إلى منظم رقمي من المستوى الخامس يُعَد الأعلى حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات.// انتهى //18:03ت م0050