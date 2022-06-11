القاهرة 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن شديد انزعاجه إزاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس بين مجموعات مسلحة، وما تردد من أنباء حول مواصلة التحشيد في المناطق المحيطة بالعاصمة.وأفاد المتحدث باسم الأمين العام المستشار جمال رشدي في تصريح له اليوم بأن أبو الغيط يهيب بجميع الأطراف الليبية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون انهياره، بوصفه المنجز الأبرز والأهم الذي شهدته الساحة الليبية منذ أكتوبر 2020، والسعي لتنفيذ جميع بنوده واستحقاقاته، وفي مقدمتها البند الخاص بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط حذر من عودة خيار الاحتكام إلى السلاح مجددًا في ليبيا، بعد أن أثبتت التجربة فشله التام في حسم الصراع لصالح أي من الأطراف، معربًا عن تطلعه لمواصلة الليبيين لقاءاتهم وحواراتهم، وبزخم أكبر من ذي قبل، وصولاً إلى توافق عريض حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.// انتهى //18:42ت م0055