حائل 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسهنأت صاحبة السمو الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم حرم سمو أمير منطقة حائل خريجات جامعة حائل، معربةً عن سرورها بالمشاركة في حفل تخريج كوكبة من خريجات الدفعة السابعة عشرة من طالبات الجامعة.وأكدت سموها أن التعليم الجامعي يحظى باهتمام كبير من القيادة الحكيمة، الأمر الذي ضمن للمرأة السعودية العديد من الفرص لاستكمال تعليمها، وهو ما أسهم في وصولها إلى قمة المجد، عبر تحصيلها العلمي الذي واكبت به خلقها الرفيع ومشاركتها الأساسية في بناء الوطن والمجتمع، مشيرة إلى المرحلة الجديدة في حياة الخريجات التي تنتظرهن عبر مشاركتها في تحقيق إنجازات علمية عالية تجعل الفتاة السعودية مصدر فخر بطموحها وإنجازاتها.جاء ذلك خلال رعاية سموها أمس لحفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طالبات جامعة حائل للعام الجامعي 2021 / 2022، بمركز المؤتمرات في المدينة الجامعية، ودشنت خلاله خدمة الرسائل النصية التي بدأت فيها بتوجيه التهنئة للخريجات.وشهد الحفل مسيرة الخريجات، وعُرض فيلم وثائقي عن أبرز ماحققته جامعة حائل من قفزات أكاديمية ومراتب متقدمة خلال العام الدراسي 2021 / 2022، في حين قدمت الطالبتان هيا الزويد ورزان الغربي كلمة الخريجات، التي تضمنت الثناء على القيادة الرشيدة وسمو أمير المنطقة على دعم فتيات المنطقة حتى نلن الدرجات العلمية العالية.من جانبه أوضح رئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف في كلمته -التي ألقتها نيابة عنه وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة بدرية بنت محمد الخناني- أن الدفعة السابعة عشرة من خريجات الجامعة يمثلن مختلف الدرجات العلمية (الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير)، مؤكداً أن جامعة حائل حرصت على تحقيق الريادة الأكاديمية من خلال برامج متكاملة للتحول المؤسسي، من أجل تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، وتأهيلهم لسوق العمل، وتنمية مهاراتهم الأساسية بما يسهم في إعدادِ خريجٍ مستعدٍّ وقادر على المنافسة المحلية والعالمية، وإعادة هيكلة التخصصات والبرامج الأكاديمية، من خلال تقييم جميع البرامج الأكاديمية والخطط الدراسية الحالية وتطويرها، وفق معايير الجودة والاعتماد، واستحداث برامج أكاديمية نوعية تلبي متطلبات سوق العمل، وتتفق مع طبيعة المجتمع السعودي بوجه عام، وطابع المنطقة ومزاياها النسبية واحتياجاتها من التخصصات بوجه خاص، وتطوير أساليب وإستراتيجيات التدريس المستخدمة، وتعزيز مخرجات التعلُّم، وإعداد دليل خصائص خريجي الجامعة.// انتهى //18:44ت م0057