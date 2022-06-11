واغادوغو 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسلقي 11 جندياً من قوات الجيش في بوركينا فاسو مصرعهم إثر هجوم إرهابي في محافظة سينو شمال بوركينا فاسو.وأفاد الجيش في بيان اليوم بأن الهجوم الذي نفذه عدد كبير من المسلحين المنتمين للحركات المتطرفة على منطقة سيتنغا في ولاية سينو، أسفرعن مقتل 11 جندياً، وعدد من القتلى في صفوف المسلحين.وكانت السلطات في بوركينا فاسو قد أعلنت الشهر الماضي مقتل 50 مدنياً على الأقل في هجوم نفذه مسلحون مجهولون شرق البلاد.// انتهى //19:04ت م0059